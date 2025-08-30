Білий дім: “Дамо Україні та Росії поборотися і подивимось, що буде”

У Білому домі заявили, що США можуть відійти від дипломатичних зусиль з припинення війни, якщо одна зі сторін не проявить більшої гнучкості. Про це Axios повідомили високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа.

За даними видання, у Вашингтоні дедалі більше роздратовані позицією європейських лідерів, які публічно підтримують ініціативи Трампа щодо завершення війни, але за лаштунками нібито гальмують прогрес, досягнутий після саміту на Алясці. В Білому домі вважають, що деякі країни Європи підштовхують Україну вимагати від Росії нереалістичних територіальних поступок, тоді як США несуть основний тягар війни.

Реклама

Реклама

«Ми відійдемо вбік і подивимось. Дамо їм поборотися деякий час і подивимось, що станеться», – сказав один із високопосадовців Білого дому.

Axios зазначає, що адміністрація Трампа пропонує ЄС жорсткіші санкції проти Росії, зокрема повне припинення закупівель нафти й газу та запровадження вторинних тарифів проти Індії та Китаю. Водночас офіційні особи США скаржаться, що частина європейських лідерів перекладає відповідальність за війну на Вашингтон, не бажаючи робити власних кроків.

Після самітів Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським у США наголошують, що наступним кроком має стати зустріч двох президентів, але Москва поки що відмовляється. Київ, у свою чергу, заявляє, що не обговорюватиме можливі територіальні поступки без участі російської сторони.

На тлі цього Росія здійснила масовані авіаудари по Києву, а Україна продовжила атаки на російські нафтопереробні заводи, що ще більше віддаляє перспективи миру.

Європейські чиновники, залучені до переговорів, висловили здивування заявами США, заперечивши подвійні ігри та наголосивши, що новий пакет санкцій проти Росії вже готується.

Напередодні у Нью-Йорку відбулася зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вони обговорили можливу зустріч Зеленського з Путіним, однак помітного прогресу досягнуто не було.