Суспільство

Біля узбережжя Британії зіткнулися два судна: на місці вирує масштабна пожежа
10 Березня 2025 15:16
читать на русском →

Нафтовий танкер Stena Immaculate під прапором США і вантажне судно Solong під прапором Португалії зіткнулися в Північному морі поблизу узбережжя Великої Британії в понеділок, 10 березня.

Як повідомляє ВВС, після зіткнення на танкері почалася пожежа, а згодом з’явилася інформація про займання і на другому судні. Королівський національний інститут рятувальних шлюпок (RNLI) зазначає, що кілька людей покинули кораблі після зіткнення.

Біля узбережжя Британії в Північному морі зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно / Фото: The Telegraph

Британська влада розпочала масштабну рятувальну операцію, залучивши рятувальні шлюпки та пожежні судна. Інцидент стався приблизно в 10 морських милях від міста Галл.

За попередніми даними, танкер стояв на якорі, коли в нього врізалося вантажне судно. На відеозаписах з місця аварії видно густі клуби диму, що здіймаються над суднами.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Березня 2025 17:04

Сирський розповів про ситуацію в Курській області
10 Березня 2025 17:43

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутися українсько-американські переговори
10 Березня 2025 16:28

Від початку року відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплачені штрафи ТЦК, – Опендатабот
10 Березня 2025 16:06

Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році
10 Березня 2025 15:40

Приват24 отримає новий дизайн і функції: ПриватБанк анонсував велике оновлення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки