Біля узбережжя Британії зіткнулися два судна: на місці вирує масштабна пожежа

Нафтовий танкер Stena Immaculate під прапором США і вантажне судно Solong під прапором Португалії зіткнулися в Північному морі поблизу узбережжя Великої Британії в понеділок, 10 березня.

Як повідомляє ВВС, після зіткнення на танкері почалася пожежа, а згодом з’явилася інформація про займання і на другому судні. Королівський національний інститут рятувальних шлюпок (RNLI) зазначає, що кілька людей покинули кораблі після зіткнення.

Біля узбережжя Британії в Північному морі зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно / Фото: The Telegraph

Британська влада розпочала масштабну рятувальну операцію, залучивши рятувальні шлюпки та пожежні судна. Інцидент стався приблизно в 10 морських милях від міста Галл.

За попередніми даними, танкер стояв на якорі, коли в нього врізалося вантажне судно. На відеозаписах з місця аварії видно густі клуби диму, що здіймаються над суднами.