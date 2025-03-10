Біля узбережжя Британії зіткнулися два судна: на місці вирує масштабна пожежа

Нафтовий танкер Stena Immaculate під прапором США і вантажне судно Solong під прапором Португалії зіткнулися в Північному морі поблизу узбережжя Великої Британії в понеділок, 10 березня.
Як повідомляє ВВС, після зіткнення на танкері почалася пожежа, а згодом з’явилася інформація про займання і на другому судні. Королівський національний інститут рятувальних шлюпок (RNLI) зазначає, що кілька людей покинули кораблі після зіткнення.
Британська влада розпочала масштабну рятувальну операцію, залучивши рятувальні шлюпки та пожежні судна. Інцидент стався приблизно в 10 морських милях від міста Галл.
За попередніми даними, танкер стояв на якорі, коли в нього врізалося вантажне судно. На відеозаписах з місця аварії видно густі клуби диму, що здіймаються над суднами.