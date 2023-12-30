Суспільство

Біля Серебрянського лісництва ворог пішов на штурм власних позицій

30 Грудня 2023 19:26
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війна

Біля н.п. Діброва неподалік Серебрянського лісництва, де йдуть запеклі бої, ворог штурмував власні ж позиції, були 200 та 300.

Як повідомляє проект DeepState спочатку ворог танком розібрав власну позицію, а потім почав штурм піхотою.

“Даний орієнтир був втрачений (Силами оборони) кількома днями раніше. Бої в лісі це важко не тільки по своїй специфіці, а й тому, що тяжко орієнтуватися. Цей випадок, звісно, найбільш показовий, шкода, що з об’єктивних причин не можемо залишити на відео сміх та коментарі пілотів (63 ОМБр)”, – йдеться у повідомленні.


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