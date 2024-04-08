Суспільство

Біля Мозамбіку сталась аварія парома: загинуло понад 90 людей

8 Квітня 2024 07:50
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загиблі
Прапор Мозамбіку / Getty Images

Біля північного узбережжя Мозамбіку сталась аварія парома, внаслідок чого загинули мінімум 90 людей.

Про це повідомляє BBC.
Офіційні особи провінції Нампула, де сталася трагедія, заявили, що лише п’ятьох людей вдалося врятувати з приблизно 130, котрі, як вважають, перебували на борту.
Пасажири тікали від спалаху холери, говорить державний секретар Нампули Хайме Нето. Серед загиблих багато дітей, додає він.
«Оскільки човен був переповнений і непридатний для перевезення пасажирів, він затонув», — сказав пан Нето.
Провінція Нампула є однією з найбільш постраждалих від спалаху холери, яка з січня минулого року поширилася на кілька країн на півдні Африки.
За даними ЮНІСЕФ, нинішній спалах холери є найгіршим за останні 25 років. З жовтня 2023 року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків і 30 смертей.


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