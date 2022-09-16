Кримінал

Біля Львова зіткнулися легковик і військове авто – загинуло чотири людини, серед яких чотирирічна дитина

16 Вересня 2022 11:12
86

На Львівщині розслідуються обставин дорожньої аварії через яку загинуло четверо людей, у тому числі чотирирічний хлопчик.

За інформацією ДБР, трагедія сталася близько 8 вечора 15 вересня. На регульованому перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина, ще четверо осіб потрапили до лікарні. Серед них двоє хлопчиків віком 7 та 8 років.

На місце аварії одразу ж виїхали працівники ДБР. Призначено низку експертиз, встановлюються усі обставини аварії.

Слідство триває.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
16 Вересня 2022 13:59
37

Клименко: 10 катівних виявили на території Харківської області
16 Вересня 2022 14:48
10

Удар росіян по Кривому Рогу: ракети вдарили по гідротехнічних спорудах
16 Вересня 2022 13:12
91

“Генпрокурор” ЛНР загинув під час вибуху в Луганську
16 Вересня 2022 12:07
189

По будівлі Херсонської ОДА нанесений удар
16 Вересня 2022 11:50
92

Яке озброєння США передасть Україні в рамках нового пакету
Останні новини
усі новини