Біля Львова зіткнулися легковик і військове авто – загинуло чотири людини, серед яких чотирирічна дитина

На Львівщині розслідуються обставин дорожньої аварії через яку загинуло четверо людей, у тому числі чотирирічний хлопчик.

За інформацією ДБР, трагедія сталася близько 8 вечора 15 вересня. На регульованому перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина, ще четверо осіб потрапили до лікарні. Серед них двоє хлопчиків віком 7 та 8 років.

На місце аварії одразу ж виїхали працівники ДБР. Призначено низку експертиз, встановлюються усі обставини аварії.

Слідство триває.