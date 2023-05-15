Політика

Біля Бахмута українські військові просунулися на відстань до 2 кілометрів

15 Травня 2023 21:44
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бахмут

Біля Бахмута за останні дві доби українські військові просунулися на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За попередні дві доби наші війська просунулися на різну відстань – від 350 метрів до 2 кілометрів. Але ворог там чинить шалений спротив. Також ворог проводить атакуючі дії. За цю добу 34 боєзіткнення відбулося на Бахмутському напрямку», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

«Ворог намагається захопити місто, докладаючи просто неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там (в місті) оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму і витримки. А коли з’являється можливість на флангах атакувати ворога, це робиться. Це все в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Вона спрямована на абсолютне виснаження ворога. По суті він потрапив у цю бахмутську пастку пастку. Бахмут – це певна точка біфуркації зараз. Точка подальшого вирішення конфлікту», – додав Череватий.

Раніше 15 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку – «це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута». За його словами, останні кілька днів показали, що українські війська можуть «рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах».


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