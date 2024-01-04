Суспільство

Більшість українців сумніваються у дієвості петицій (опитування)

4 Січня 2024 18:45
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опитування

Близько 70% опитаних українців сумніваються в дієвості місцевих петицій і петицій на сайті президента, водночас 30% вважають президентські петиції дієвими, 25% респондентів вважають дієвими місцеві петиції.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху “Чесно” з 8 по 15 грудня 2023 року.

“Електронні петиції під час воєнного стану залишаються для громадян чи не єдиним способом висловити свою позицію щодо роботи влади. Закономірно, що за таких умов важливість цього інструменту участі громадян суттєво зростає. Водночас, як демонструють результати дослідження Руху ЧЕСНО, кількість поданих місцевих петицій зменшується майже в усіх обласних центрах”, – зазначається в повідомленні, розміщеному на сайті руху “Чесно”.

Згідно з результатами опитування, 26,6% респондентів позитивно оцінюють дієвість місцевих петицій, водночас 26,2% українців вважають їх недієвими, 19,2% – оцінюють дієвість місцевих петицій нейтрально, а 28% українців не відповіли на запитання щодо ефективності таких петицій.

Окрім цього, 37,8% жителів південних областей України позитивно оцінюють дієвість місцевих петицій, так само вважають 30,3% жителі західних регіонів, 23,3% – центральних і 22,7% – східних областей.

Водночас 36,7% жителів сходу вважають місцеві петиції недієвими, цієї ж думки дотримуються 25,6% респондентів із західних регіонів, 24,6% – центральних, 15,4% – південних регіонів.

Кількість петицій на сайті президента зростає, за рік повномасштабної війни також зросла кількість петицій, які отримали максимально необхідні 25 тис. голосів. Підтримку президента здобули 19 петицій 2021 року, 2022 року їхня кількість зросла до 83.

Згідно з результатами, 31,3% опитаних оцінюють позитивно дієвість петицій на сайті президента, 22,2% – негативно, 20,8% – нейтрально, 25,7% – не відповіли на це запитання.

Також, згідно з опитуванням за регіонами, президентські петиції оцінюють позитивно 39,4% жителів південних областей, 36,5% – західних, 28,5% – східних і 27,1% – центральних. Негативно оцінюють дієвість петицій на сайті глави української держави 26,2% респондентів зі сходу, 23,5% – центру, 21,3% – заходу, 12,8% – півдня.

Опитування було проведено методом face-to-face, усього було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській областях, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.


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