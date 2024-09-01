Суспільство

Більшість поляків підтримують ідею збиття російських повітряних цілей над країною
1 Вересня 2024 20:11
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польща, ппо
Польський винищувач F-16 / Фото PAP

Більшість поляків підтримують ідею збивати ймовірні російські ракети та дрони, що летять над країною. Про це йдеться в опитуванні, проведеному центром SW Research для видання Rzeczpospolita, пише LIGA.net.

Респондентів запитали: чи повинна Польща, на їхню думку, збивати об’єкти, які пролітають над територією країни під час нападів Росії на Україну, навіть якщо невідомо, що це за об’єкти.

“Так” на це питання відповіли 58,5% респондентів, “ні” – 22,1%. Ще 19,4% опитаних не мають думки з цього приводу.

Збивати об’єкти, навіть якщо немає впевненості в їхньому призначенні, підтримують частіше жінки (61%), ніж чоловіки (56%). Таку думку висловлюють сім із десяти респондентів, чий дохід перевищує 7000 злотих (близько 74 000 грн) на місяць, і такий самий відсоток мешканців найбільших міст.


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