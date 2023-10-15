Політика

Більше половини німців проти постачання Україні ракет Taurus

15 Жовтня 2023 15:10
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Більшість жителів Німеччини – 55 відсотків – підтримують рішення канцлера Олафа Шольца не постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, передає DW, посилаючись на результати опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки YouGov.

Лише 26 відсотків опитаних вважають помилковою таку позицію канцлера, який побоюється, що Німеччина може бути втягнута у війну.

З критикою цього рішення Шольця виступили представники опозиційного блоку ХДС/ХСС, а також окремі політики коаліційних партій “зелених” та ВДП.

Однак серед населення країни прихильники всіх партій, представлених у бундестазі, здебільшого схвалюють це рішення. Особливо сильна підтримка серед виборців “Альтернативи для Німеччини” (79%), за ними йдуть прихильники СДПН (59%), ВДП (57%), ХДС/ХСС (53%) та Лівої партії (49%). Серед “зелених” 40% вважають відмову постачати Києву Taurus правильною, а 34% – помилковою.


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