Політика

Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону

1 Вересня 2023 20:39
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білорусь, польща

Польський військовий вертоліт Мі-24 сьогодні, 1 вересня, нібито порушив білоруський кордон.

“Удень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області”, – йдеться у повідомленні прикордонного комітета РБ.

У Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

“Щодо цього інциденту поінформовано польську сторону”, – додали у комітеті.


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