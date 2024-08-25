Політика

Білорусь зосередила значні сили на кордоні з Україною. Заява МЗС
25 Серпня 2024 20:50
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білорусь, мзс
Ілюстративне фото / Фото міністерство оборони Республіки Білорусь

За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК “Вагнер”.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо недружніх дій Республіки Білорусь.

“Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України”.


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