Політика

Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання з Росією

11 Грудня 2023 09:58
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Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи “Білорускі Гаюн“.

“Полігони “Доманове” і “Гожський” продовжують роботу без перерв, інші ж були на вихідних 9 і 10 грудня”, – йдеться у повідомленні.

Білорусько-російські військові навчання на полігонах продовжуються з 11 грудня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон “Борисівський” (Борисівський район) до 16.12;
  • Полігон “Гозький” 6 омбр. (Гродненський район) до 18.12;
  • Полігон “Брестський” 38 одшбр. (Брестський район) до 17:12;
  • Полігон “Осиповичський” 51 абр. (Осиповичський район) до 15.12;
  • 212-й авіаційний полігон “Німан” (Новогрудський район) до 15.12;
  • 230 загальновійськовий полігон “Обуз-Ліснівський” (Барановичський район) до 15.12;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 17.12;
  • Полігон “Лепельський” 19 омбр. (Лепельський район) до 16.12.

Відомо, що навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 85 тижнів.


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