Суспільство

Білорусь повідомила про підготовку до великих військових навчань спільно з РФ у 2025 році

22 Лютого 2024 15:51
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рф, білорусь, навчання
Білоруські військові / Getty Images

Навчання “регіонального угруповання військ” Білорусі та Росії відбудуться на території РБ у 2025 році.

Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін в інтерв’ю російським пропагандистам, моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн”, передає УП.

Глава білоруського Міноборони заявив, що основним завданням РУВ є “забезпечення військової безпеки Союзної держави”.

“Навколо цього завдання і крутиться весь комплекс заходів, які ми плануємо і які ми проводимо. До складу регіонального угруповання у нас (входять) практично всі Збройні сили Республіки Білорусь. Від Російської Федерації – це низка об’єднань і військових частин від Військово-космічних сил. Але воно не статичне, воно може змінюватися, виходячи з умов”.

“Беларускі Гаюн” зазначає, що рішення про проведення на території РБ або РФ раз на два роки спільних військових навчань було ухвалено 2009 року. Навчання “Захід” або “Щит Союзу” проводилися у форматах спільних стратегічних (оперативно-стратегічних) навчань кожні два роки.

Виходячи зі встановленої черговості, у 2023 році мали відбутися навчання “Щит Союзу”. Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. У 2024 р. проведення спільних навчань (оперативних/стратегічних) РБ і РФ не анонсувалося. Відповідно, проведення одних навчань раз на два роки було пропущено.

Також, як відомо, з 10 по 20 лютого 2022 року на території РБ проходили позапланові навчання “Союзна рішучість-2022”. Через чотири дні після закінчення цих “навчань” Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

“З досвіду НЕ проведення навчань “Щит Союзу-2023”, навчання у 2025 на території РБ можуть ще й не відбутися через продовження війни в Україні. У РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати навчання ОДКБ “Бойове братерство-2023”, що відбувалися у вересні 2023 року в РБ, у яких узяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент.

Однак навіть якщо навчання 2025 року не скасують, усі переміщення військ на території РБ ретельно відстежуватимуть, щоб не повторити лютого 2022 року”.


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