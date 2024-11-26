Білорусь постачала Росії критичні компоненти для техніки на $125 млн

З вересня 2022 року по червень 2024 року білоруські компанії експортували до Росії мікросхеми на суму понад 125 мільйонів доларів, з яких близько 400 тисяч доларів складали компоненти західного виробництва.

Про це повідомляє Білоруський розслідувальний центр.

За результатами розслідування, протягом цього періоду до Росії було доставлено майже 10 тисяч мікросхем американського та європейського виробництва, серед яких були і мікросхеми компанії Intel, що використовуються у військовій техніці та озброєнні.

Одним із головних постачальників таких мікросхем є компанія “Алексвіт лтд”, яка має зв’язки з Віктором Шейманом, близьким соратником президента Лукашенка. Компанію очолює Сергій Борисюк, колишній заступник голови Державного митного комітету Білорусі. З вересня 2022 до червня 2023 року “Алексвіт лтд” продала Росії 131 мікросхему американського, фінського та німецького виробництва.

Інша компанія, “Логістична компанія Восток”, з грудня 2022 по березень 2023 року експортувала до Росії понад 215 тисяч мікросхем на загальну суму близько 800 тисяч доларів. Власником цієї компанії є Олексій Матвєєв, який раніше працював у Білоруській тенісній федерації, що має зв’язки з бізнесменом Сергієм Тетеріним, якому також були накладені санкції ЄС.

Ще одна компанія, “СД Електро”, підтверджує постачання мікросхем до Росії через співпрацю з російською компанією “Грін-Чип”, що займається постачанням компонентів із США та Європи.

Дослідження також виявило, що найбільшими постачальниками американських мікросхем стали компанії, створені безпосередньо після початку війни в Україні. Одна з них — компанія “Первый Континент”, яка з січня по червень 2024 року продала російським підприємствам 1665 мікросхем на суму 155 тисяч доларів. Власником компанії є Ілля Тарасюк, який понад 20 років працював у військово-промисловому комплексі Білорусі.

Основним покупцем мікросхем цієї компанії в Росії є компанія “Стаут”, яка перебуває під санкціями США і ЄС.