Білорусь поскаржилася в ООН на Польщу через закриття кордону

Білорусь звернулася до ООН зі скаргою на Польщу через закриття кордону напередодні спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025». Тимчасовий повірений у справах Білорусі при ООН Артем Тозік назвав рішення Варшави «зловживанням географічним положенням» та закликав організацію оцінити ситуацію, пишуть білоруські ЗМІ.

Польща закрила кордон без зазначення термінів, пояснивши рішення потенційною загрозою з боку Білорусі. Міністр внутрішніх справ країни Мартін Кервіньський заявив, що рух буде відновлено лише тоді, коли безпека поляків буде гарантована.

Під час навчань у Білорусі Росія та Білорусь відпрацьовують застосування ядерної зброї та комплексу «Орешник», який у Кремлі згадують у відповідь на дії західних країн і розширення підтримки України. Напередодні закриття кордону близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Для їхнього знищення були підняті літаки та задіяні протиракетні системи Польщі та її союзників.