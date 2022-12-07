Білорусь перекидає військову техніку для перевірки “реагування на тероризм”

Білоруська влада оголосила про намір провести в середу та четвер, 7-8 грудня, “перевірку державної системи реагування на акти тероризму”.

Як повідомляє державне видання “Белта” з посиланням на держсекретаріат Ради безпеки країни, планується пересування військової техніки та особового складу, але який і в яких напрямках не вказано.

Крім того, мешканців Білорусі попереджають про запровадження тимчасових обмежень на рух громадян та транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, а також про “застосування імітаційних засобів поразки у навчальних цілях”.

10 жовтня Олександр Лукашенко оголосив про початок формування регіонального угруповання військ, основу якого складатимуть військовослужбовці білоруських збройних сил. За словами Лукашенка, рішення про створення угруповання було ухвалено під час переговорів із Володимиром Путіним.

Українська влада вже кілька місяців попереджає, що Білорусь та Росія можуть планувати спільне вторгнення через північний кордон України.

Водночас, за словами представників української влади, у них немає розвідданих, які б вказували на формування угруповання військ, необхідного для такого вторгнення.