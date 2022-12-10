Політика

Білорусь дозволить транзит українського зерна без жодних умов – ООН

10 Грудня 2022 13:22
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зерно, білорусь

Генсек Антоніу Гутерріш зустрівся з заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем.

В ООН запевняють, що Білорусь погодилася на транзит українського зерна без жодних умов. Це дозволить доправити зерно до литовських портів.

Також Амбразевич повторив прохання уряду Білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які підпадають під санкції Заходу.

“Заступник міністра закордонних справ поінформував генсека, що Білорусь без попередніх умов погодиться на транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів Литви. Заступник міністра закордонних справ повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власну продукцію добрив, яка зараз перебуває під санкціями”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні Організація Об’єднаних Націй і Туреччина уклали посередницьку угоду з Росією та Україною щодо відновлення чорноморських поставок зерна в Україну, які припинилися з початку війни, а також сприяння поставкам продовольства та добрив до Росії.

Організація Об’єднаних Націй все ще працює над відновленням російського експорту аміаку, основного інгредієнта добрив, по трубопроводу до чорноморського порту в Україні.


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