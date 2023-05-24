Білорусь допомагала РФ депортувати українських дітей з окупованих територій

Україна розслідує ймовірну роль Білорусі у примусовому переміщенні дітей з окупованих Росією територій. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс розпочав кримінальне провадження за фактом “примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей” з окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. “Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих “оздоровчих таборів” на території Білорусі наразі досліджуються у зазначеному кримінальному провадженні”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні в білоруській опозиції заявили, що 2150 українських дітей, зокрема сиріт у віці від шести до 15 років, були вивезені до так званих таборів відпочинку та санаторіїв на білоруській території.

Як ідеться у попередній доповіді організації білоруської опозиції у вигнанні “Народне антикризове управління”, дітей вивезли щонайменше в три місця в Білорусі – до санаторію “Золоті піски” в Гомельській області, санаторію “Острошицький городок” і табору “Дубрава” в Мінській області.

За даними опозиції, перша група з приблизно 350 дітей прибула з окупованої Донецької області 5 і 6 вересня, а друга і третя групи – наприкінці вересня і в середині жовтня. Також переміщення дітей здійснювалися у квітні та травні цього року.

Як зазначається у доповіді, дітей вивозили автобусами до Росії з підконтрольних їй територій України, а потім потягом до Білорусі.

“Лукашенко особисто наказав перевезти дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому прибуттю, надавши їм фінансову та організаційну підтримку”, – говориться в доповіді, яка звинувачує його у воєнних злочинах – незаконному переміщенні дітей в порушення Женевських конвенцій та статуту Міжнародного кримінального суду.

На прохання прокоментувати цю інформацію в офісі Лукашенка Reuters не відповіли.

За словами доцентки Університетського коледжу Лондона, фахівчині з питань захисту прав дітей Юлії Іоффе, якщо ці звинувачення будуть підтверджені, Білорусь “з великою ймовірністю” порушить Конвенцію про права дитини.

“Дії Білорусі також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності – “депортація або насильницьке переміщення населення” відповідно до Римського статуту МКС, за умови наявності достатніх доказів того, що насильницькі переміщення були широкомасштабними або систематичними”, – зазначила експертка.

Вона також додала, що Білорусь у жодному разі не може вважатися нейтральною країною, куди можна було би легально евакуювати дітей, оскільки немає жодних ознак того, що Україна дала на це згоду.