Білогорівка: Гвардійці утримують лінію оборони під щільним вогнем ворога

Білогорівка – перше селище на Луганщині, яке не так давно звільнили наші захисники. У запеклих боях бились захисники Калинівського полку Нацгвардії України та військовики Збройних сил. Гвардійці закріпили свої позиції та й досі міцно тримають оборону на цьому напрямку.

Як зазначають гвардійці, від селища не залишилось нічого. Все вщент зруйновано та розбито. Майже всі мешканці виїхали.

Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох жителів, які жили без світла, тепла і продовольства.