Білодід здобула “бронзу” на першому особистому старті у сезоні після відновлення від травми

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на турнірі серії Грендслем у 2024 році. “Бронзу” в Баку виборола Дар’я Білодід.

Турніри рівня Грендслем входять до відбіркового циклу Олімпіади-2024: спортсмени змагаються за бали в кваліфікаційному рейтингу, що стане визначальним у розподілі путівок на Ігри в Парижі. На першому Грендслемі року в Парижі українці не вигравали медалей.

До складу України на турнір у Баку увійшли десять спортсменів. Зокрема, вперше у сезоні-2024 до заявки на змагання потрапила олімпійська призерка Дар’я Білодід, яка не виступала пів року через травму спини. У підсумку Білодід зуміла вибороти медаль.

Змагання у категорії до 57 кг Білодід розпочала з перемог над представницею Гуаму Марією Ескано та фінкою Піхлою Салонен.

Cуперницею Білодід за вихід до півфіналу стала дворазова чемпіонка світу Кріста Дегучі з Канади. У цьому протистоянні українка зазнала першої поразки на турнірі.

Утім, Білодід зберегла шанси на медаль, пройшовши у втішні сутички. У поєдинку за вихід до “бронзового” фіналу Дар’я здолала Майсу Пардаєву з Туркменістану.

У медальній сутичці Білодід перемогла нідерландку Джулі Бюрскенс прийомом на іппон та здобула бронзову медаль.