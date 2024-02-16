Спорт

Білодід здобула “бронзу” на першому особистому старті у сезоні після відновлення від травми

16 Лютого 2024 20:14
читать на русском →
Дар'я Білодід / Фото: IJF

Збірна України з дзюдо здобула першу нагороду на турнірі серії Грендслем у 2024 році. “Бронзу” в Баку виборола Дар’я Білодід.

Турніри рівня Грендслем входять до відбіркового циклу Олімпіади-2024: спортсмени змагаються за бали в кваліфікаційному рейтингу, що стане визначальним у розподілі путівок на Ігри в Парижі. На першому Грендслемі року в Парижі українці не вигравали медалей.

До складу України на турнір у Баку увійшли десять спортсменів. Зокрема, вперше у сезоні-2024 до заявки на змагання потрапила олімпійська призерка Дар’я Білодід, яка не виступала пів року через травму спини. У підсумку Білодід зуміла вибороти медаль.

Змагання у категорії до 57 кг Білодід розпочала з перемог над представницею Гуаму Марією Ескано та фінкою Піхлою Салонен.

Cуперницею Білодід за вихід до півфіналу стала дворазова чемпіонка світу Кріста Дегучі з Канади. У цьому протистоянні українка зазнала першої поразки на турнірі.

Утім, Білодід зберегла шанси на медаль, пройшовши у втішні сутички. У поєдинку за вихід до “бронзового” фіналу Дар’я здолала Майсу Пардаєву з Туркменістану.

У медальній сутичці Білодід перемогла нідерландку Джулі Бюрскенс прийомом на іппон та здобула бронзову медаль.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2024 20:02

Зеленський прибув до Франції
16 Лютого 2024 21:25

3 ОШБр показала відео з підвалів Авдіївського Коксохіму
16 Лютого 2024 18:57

У Чорному морі з’явиться угруповання протимінних Сил — Міноборони
16 Лютого 2024 18:05

Окупанти 6 годин поспіль обстрілювали Сумщину
16 Лютого 2024 16:58

Росіяни випустили по Україні вже 24 балістичні ракети виробництва КНДР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки