Політика

Bild: Російські дрони над базами бундесверу стежать, як навчаються українці

7 Січня 2024 09:47
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бпла, німеччина, шпигун

Над полігонами та казармами бундесверу літають безпілотники, німецькі військові підозрюють Росію. Як пише Bild, ця проблема не нова, про дрони невідомого походження та призначення повідомляли ще у жовтні 2022 року.

Експерт з питань оборони Маркус Фабер розповів таблоїду: «Над військовим полігоном Кліц, де бундесвер навчає українців на Лео-1, регулярно помічають безпілотники. Над іншими базами іноді фіксується кілька дронів одночасно. Це чітко організовано та вказує на Росію».

15 листопада 2023 року бундесвер створив оперативну групу боротьби з БПЛА. Минуло майже два місяці, а відчутних результатів досі немає. Жоден дрон був ні збитий, ні вивчений.


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