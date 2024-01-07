Bild: Російські дрони над базами бундесверу стежать, як навчаються українці

Над полігонами та казармами бундесверу літають безпілотники, німецькі військові підозрюють Росію. Як пише Bild, ця проблема не нова, про дрони невідомого походження та призначення повідомляли ще у жовтні 2022 року.

Експерт з питань оборони Маркус Фабер розповів таблоїду: «Над військовим полігоном Кліц, де бундесвер навчає українців на Лео-1, регулярно помічають безпілотники. Над іншими базами іноді фіксується кілька дронів одночасно. Це чітко організовано та вказує на Росію».

15 листопада 2023 року бундесвер створив оперативну групу боротьби з БПЛА. Минуло майже два місяці, а відчутних результатів досі немає. Жоден дрон був ні збитий, ні вивчений.