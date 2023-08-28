Політика

Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022, після їх розмови з Путіним

28 Серпня 2023 16:15
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путін, шольц, макрон

Німецьке видання Bild отримало доступ до переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона на початку великої війни РФ проти України.

У телефонній розмові 4 березня 2022 року Макрон та Шольц обговорювали свої переговори з диктатором Володимиром Путіним.

Шольц каже, що “краще не стане”, коментуючи розмову з Путіним того ж дня.

“Щось мене турбує більше, ніж переговори: він не скаржиться на всі санкції. Я не знаю, чи він це робив у розмові з вами. Але він навіть не згадав про санкції”, — сказав канцлер.

Макрон відповів: “Зі мною теж”.

Також глава німецького уряду згадав пропагандистські тези Путіна про “демілітаризацію та денацифікацію”.

Крім цього, за словами Шольца, диктатор вимагав його визнати Крим “російським”, а також “незалежність” терористів ЛДНР.

“Нічого нового, прямо скажемо”, — заявив Шольц.


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