Bild опублікував переговори Макрона та Шольца у березні 2022, після їх розмови з Путіним

Німецьке видання Bild отримало доступ до переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона на початку великої війни РФ проти України.

У телефонній розмові 4 березня 2022 року Макрон та Шольц обговорювали свої переговори з диктатором Володимиром Путіним.

Шольц каже, що “краще не стане”, коментуючи розмову з Путіним того ж дня.

“Щось мене турбує більше, ніж переговори: він не скаржиться на всі санкції. Я не знаю, чи він це робив у розмові з вами. Але він навіть не згадав про санкції”, — сказав канцлер.

Макрон відповів: “Зі мною теж”.

Також глава німецького уряду згадав пропагандистські тези Путіна про “демілітаризацію та денацифікацію”.

Крім цього, за словами Шольца, диктатор вимагав його визнати Крим “російським”, а також “незалежність” терористів ЛДНР.

“Нічого нового, прямо скажемо”, — заявив Шольц.