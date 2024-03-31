Суспільство

Bild: Київ був і залишається ціллю Путіна

31 Березня 2024 14:14
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київ
Мер Києва Віталій Кличко з віцепрезидентом BILD Полом Ронцгаймером у Києві / Фото Bild

“Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни… Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення”, – сказав Кличко в інтерв’ю Bild.

Кличко стоїть перед повністю зруйнованим житловим будинком, у який лише кілька днів тому влучила ракета. “Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет!” – каже мер міста.

Росія домагається успіху – і не тільки на лінії фронту. Електростанції піддаються постійним обстрілам, і багато хто припускає, що незабаром у великих містах можуть статися ще більш масштабні відключення електрики. Станції, які Україна відновлює, знову піддаються прямим атакам. Віроломна тактика російської армії – наводити жах і відчай на мирне населення.

Однак ніхто в Києві не хоче нічого знати про переговори або навіть про “заморожування” конфлікту. Кличко сказав: “Це неправильна позиція, натомість нам потрібна велика підтримка. Ми не віддамо Росії жодної території. Це не може бути компромісом”.


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