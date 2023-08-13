Bild: Канцлер Шольц має нарешті визнати свою провину

“Я повернувся до України у четвер. Але рідко коли солдати, населення і політики були такими пригніченими, як у ці дні”, – пише журналіст Bild Пауль Ронцхаймер.

“Контрнаступ просувається не так швидко, як усі сподівалися. Найгірше: самі росіяни знову наступають на різних напрямках!

Причин багато. Цілком зрозуміло одне: неодноразові затримки з постачанням озброєнь, у тому числі і з Німеччини, і те, що зброї поставлено набагато менше, ніж потрібно Україні, забезпечили росіянам з самого початку змогу побудувати таку потужну оборону.

Канцлер Олаф Шольц має нарешті визнати свою провину. Або він хоче, щоб українці повернули собі значні території. У цьому випадку він не повинен більше блокувати постачання, наприклад ракет Taurus. Або канцлер має чітко заявити, що він не вірить у повернення українських територій, і пояснити, яку мету має його політика насамперед.

Все, що знаходиться посередині (трохи допомоги, але не надто, щоб «додатково» не провокувати Путіна), не заслуговує на довіру і неправдоподібно. Канцлер, скажіть, нарешті, прямо, чого ви хочете досягти! – вимагає журналіст.