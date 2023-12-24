Bild: Чи планує Путін наступну атаку найближчим часом?

У НАТО зростає страх перед нападом російської армії, стверджує Bild. Європейська секретна служба зараз приводить у дію драматичний сценарій.

Минулими вихідними міністр оборони Борис Пісторіус попередив: «Зараз ми маємо близько п’яти-восьми років, за які ми повинні надолужити втрачене – як у збройних силах, у промисловості, так і в суспільстві». Тому Пісторіус очікує на можливий напад Росії на НАТО менш ніж через десять років.

Інші бачать небезпеку у ще найближчому майбутньому. Проте навіть усередині НАТО оцінки різняться.

Центральне питання полягає в наступному: як швидко Росія оговтається від катастрофічних втрат в Україні? Польща вірить, що Росія знову стане здатна (і захоче!) до війни приблизно вдвічі швидше, ніж передбачає міністр оборони Німеччини.

Європейська секретна служба дійшла ще більш драматичної оцінки. Відповідно Росія може спробувати знову атакувати Європу майбутньої зими 2024/25 року.

Також передбачається, що Росія може завдати удару саме в той момент, коли США виявляться «без лідера» і тому зможуть прийти на допомогу європейським державам лише із запізненням. Зокрема, це означає: між можливим відходом Джо Байдена на початку листопада 2024 року та вступом на посаду його потенційного наступника у січні 2025 року.

За словами представника розвідки, росіяни сподіваються, що колишній президент Дональд Трамп поверне собі Білий дім. При ньому, за словами представника секретної служби, «все може статися».

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає: “Якщо ми забезпечимо військову поразку Росії в Україні, ризик нападу на НАТО значно зменшиться!” Також “не має значення, яке тимчасове вікно ви вважаєте реалістичним”, – продовжив Анушаускас. «Три, вісім чи десять років». Важливо «негайно підготуватись до російського нападу».