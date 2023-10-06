Бійка нардепів Куницького і Дмитрука: прокуратура зареєструвала кримінальні провадження

Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження через бійку колишнього нардепа “Слуги народу” Артема Дмитрука та чинного депутата цієї ж фракції Олександра Куницького.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

“За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня у центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження.

Правова кваліфікація – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб”.

Деталі: Уточнюється, що кримінальні провадження об’єднані, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню ДБР.