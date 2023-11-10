Бійці РДК показали, як ліквідували підполковника ФСБ у Брянській області

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) показали відео атаки в Брянській області на підполковника ФСБ, внаслідок якої він загинув, а його службовий позашляховик було знищено.

Про це Російський добровольчий корпус повідомив у Telegram.

Як видно з відео, бійці працювали у засідці, а коли позашляховик зʼявився на дорозі – відкрили по ньому вогонь. Боєць РДК здійснив кілька десятків пострілів у авто.

“Короткий відео-звіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК”, — написали вони від відео.