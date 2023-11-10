Суспільство

Бійці РДК показали, як ліквідували підполковника ФСБ у Брянській області

10 Листопада 2023 20:48
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війна

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) показали відео атаки в Брянській області на підполковника ФСБ, внаслідок якої він загинув, а його службовий позашляховик було знищено.

Про це Російський добровольчий корпус повідомив у Telegram.

Як видно з відео, бійці працювали у засідці, а коли позашляховик зʼявився на дорозі – відкрили по ньому вогонь. Боєць РДК здійснив кілька десятків пострілів у авто.

“Короткий відео-звіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК”, — написали вони від відео.


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