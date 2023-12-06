Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК 

Бійці Національної гвардії знищили на Херсонщині російський зенітний ракетний комплекс С-350 “Витязь”.
Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії, передає УП.
ЗРК “Витязь” – це новітній російський ЗРК малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.
Вказано, що загалом за кілька днів оператори БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об’єднання НГУ на Південному напрямку знищили:
- 8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ РФ;
- 1 вантажний автомобіль військового призначення;
- 1 зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 “Витязь”;
- 1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс “ОСА” 10;
- 3 антени РЕБ.