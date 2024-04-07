Суспільство

Бійці “Азова” віджали у росіян новенький танк Т-72Б3М

7 Квітня 2024 08:40
читать на русском →

Штурм окупантів під Тернами закінчився для росіян втратою 11 одиниць техніки. Крім того воїни “Азова” захопили трофеєм ворожий танк.

Про це повідомили у 12-ій бригаді спеціального призначення “Азов” НГУ.

Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

Бійці 12-ої бригади «Азов» та 95-ї бригади ДШВ розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку. Загалом протягом штурму знищено більше 50 окупантів.

Пізніше, бійці «Азову» захопили і безпечно доставили в тил власних сил новий Т-72Б3М.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Квітня 2024 09:09

Тринадцять будинків зазнали ушкоджень різного ступеня після ворожої атаки на Харків
7 Квітня 2024 09:40

Російська армія розбомбили 4-поверхівку у Куп’янську, загинула жінка
7 Квітня 2024 09:32

Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot – Зеленський
7 Квітня 2024 08:40

Бійці “Азова” віджали у росіян новенький танк Т-72Б3М
7 Квітня 2024 08:25

Росія знов атакувала Україну “шахедами” і ракетами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки