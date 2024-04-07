Бійці “Азова” віджали у росіян новенький танк Т-72Б3М

Штурм окупантів під Тернами закінчився для росіян втратою 11 одиниць техніки. Крім того воїни “Азова” захопили трофеєм ворожий танк.

Про це повідомили у 12-ій бригаді спеціального призначення “Азов” НГУ.

Repelled an assault and captured a Russian tank.



Footage of a failed invaders' assault near Terny, as a result of which the Russians lost 11 pieces of equipment and the Azov fighters evacuated an enemy tank.



Intelligence spotted an armored group of Russians. It was moving… pic.twitter.com/iCpUZdPTmQ — Azov Brigade (@azov_media) April 6, 2024

Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

Бійці 12-ої бригади «Азов» та 95-ї бригади ДШВ розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку. Загалом протягом штурму знищено більше 50 окупантів.

Пізніше, бійці «Азову» захопили і безпечно доставили в тил власних сил новий Т-72Б3М.