Бійці “Азова” віджали у росіян новенький танк Т-72Б3М

Штурм окупантів під Тернами закінчився для росіян втратою 11 одиниць техніки. Крім того воїни “Азова” захопили трофеєм ворожий танк.

Про це повідомили у 12-ій бригаді спеціального призначення “Азов” НГУ.

Repelled an assault and captured a Russian tank.



Footage of a failed invaders' assault near Terny, as a result of which the Russians lost 11 pieces of equipment and the Azov fighters evacuated an enemy tank.



Intelligence spotted an armored group of Russians.