Бійці 80-ї ОДШБр намагаються захистити свого комбрига

Бійці, командири батальйонів 80 ОДШБр, зняли відеозвернення до Президента та Головнокомандувача.

В ньому вони висловлюють підтримку комбригу Емілю Ішкулову та виступають проти його зняття з посади. За попередньою інформацією причина зняття полягає у відмові виконувати завдання, яке було завідомо нездійсненним.

ЗВЕРНЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 80 БРИГАДИ ДШВ



Слава Україні!

Пане Верховний Головнокомандувачу ЗСУ – Президенте України, Головнокомандувачу ЗСУ, Командувачу Десантно-штурмових військ!

Ми – командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової… pic.twitter.com/gcMqwLd1Ah — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 29, 2024

“Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки – від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами, серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів.

Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці – життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни.

Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів.

Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника Ішкулова”.

Ішкулов очолює бригаду з кінця 2022-го року. До цього служив у 25-ій та 81-ій.