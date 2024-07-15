Політика

Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю
15 Липня 2024 15:31
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Нардеп Мар'яна Безугла / Фото з Facebook Безуглої

Народну депутатку Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що рішення ухвалили з ініціативи нардепки Ірини Фріз.

“Щодо відкликання Безуглої з поста заступниці глави комітету, то Офіс блокує це рішення й керівництво ВР не виносить цю постанову в залу”, — заявила Геращенко.

Сама Безугла написала у соцмережах, що рішення комітету пов’язане з її публічними заявами про проблеми у ЗСУ.


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