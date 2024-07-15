Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю

Народну депутатку Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що рішення ухвалили з ініціативи нардепки Ірини Фріз.

“Щодо відкликання Безуглої з поста заступниці глави комітету, то Офіс блокує це рішення й керівництво ВР не виносить цю постанову в залу”, — заявила Геращенко.

Сама Безугла написала у соцмережах, що рішення комітету пов’язане з її публічними заявами про проблеми у ЗСУ.