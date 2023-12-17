Суспільство

Безугла заявила, що жінки, які виїхали до Європи, мають також воювати

17 Грудня 2023 13:17
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безугла

Народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла зробила чергову заяву про мобілізацію жінок в Україні, зазначивши, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

Про це депутатка написала у Facebook.

У новому дописі Безугла прокоментувала мобілізацію жінок.

“Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!… І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе?… Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей”, – йдеться у її дописі.

У коментарях під постом під запитанням читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах, Мар’яна Безугла відповіла:

“Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам Європи краще”, – прокоментувала депутатка.


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