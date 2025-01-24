Політика

Безугла підтримала Арестовича після його коментарів про розстріляних захисників
24 Січня 2025 11:42
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Нардеп Мар'яна Безугла / Фото: facebook/bezuhlamariana
Нардеп Мар'яна Безугла / Фото: facebook/bezuhlamariana

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відео розстрілу українських військових, зазначивши, що “здорові мужики перед смертю повзають на колінах”. Народна депутатка Мар’яна Безугла частково підтримала його думки.

“Ініціатор розстрілу — верескливий, істеричний росіянин з манерами провінційної шістки… Другий виконавець — кволий задрот зі смиканими манерами наркомана. Наші — здорові мужики (крім одного — літнього, якому явно фізично важко), перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним», — написав Арестович у Facebook.

Він зазначив, що загиблі українські військові могли б стати “нормальними бійцями”, якби мали належну підготовку та забезпечення: “Але, ні підготовки, ні забезпечення, ні планування, ні підтримки — і ось результат”.

Допис викликав шквал критики, а нардеп Безугла, хоча й зазначила, що не повністю поділяє думки Арестовича, закликала звернути увагу на його тези.

“Знаю Олексій Арестович особисто і ніколи не поділяла хейту в його сторону. Хоча з деякими тезами не погоджуюсь, загалом вважаю, що Олексій випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував. Його тези часто максимально гострі й правдиві. Підтримую Олексія. <…> Осмислюйте те, що він каже”, – написала Безугла у Facebook.


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