Безугла підтримала Арестовича після його коментарів про розстріляних захисників

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відео розстрілу українських військових, зазначивши, що “здорові мужики перед смертю повзають на колінах”. Народна депутатка Мар’яна Безугла частково підтримала його думки.

“Ініціатор розстрілу — верескливий, істеричний росіянин з манерами провінційної шістки… Другий виконавець — кволий задрот зі смиканими манерами наркомана. Наші — здорові мужики (крім одного — літнього, якому явно фізично важко), перед смертю повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть на розстріл один за одним», — написав Арестович у Facebook.

Він зазначив, що загиблі українські військові могли б стати “нормальними бійцями”, якби мали належну підготовку та забезпечення: “Але, ні підготовки, ні забезпечення, ні планування, ні підтримки — і ось результат”.

Допис викликав шквал критики, а нардеп Безугла, хоча й зазначила, що не повністю поділяє думки Арестовича, закликала звернути увагу на його тези.

“Знаю Олексій Арестович особисто і ніколи не поділяла хейту в його сторону. Хоча з деякими тезами не погоджуюсь, загалом вважаю, що Олексій випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував. Його тези часто максимально гострі й правдиві. Підтримую Олексія. <…> Осмислюйте те, що він каже”, – написала Безугла у Facebook.