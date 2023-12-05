Суспільство

Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об’єктів, — ЗМІ

5 Грудня 2023 16:20
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сбу, крим

Безпілотники Служби безпеки України вразили низку російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в СБУ.

Вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему “Небо-М” в районі н.п Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 “Терек” та систему управління зенітно-ракетних підрозділів “Байкал-1М” біля н.п Стрілкове.

Російське Міноборони повідомляло, що війська РФ у ніч проти 5 грудня знищили близько 40 безпілотників над окупованим Кримським півосторовом та в акваторії Азовського моря. В атаці звинуватили Україну.


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