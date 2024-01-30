Суспільство

Безпілотники атакували підстанцію в центрі України: є пошкодження — Укренерго

30 Січня 2024 11:36
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Укренерго, дрони

У ніч на 30 січня безпілотники завдали удару по підстанції в центральному регіоні України. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання, але це не призвело до критичних наслідків для роботи енергосистеми.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбук.

“На одній з підстанцій “Укренерго” в центральному регіоні є пошкодження обладнання. Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги”, – йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зазначили, що пошкоджене обладнання планують якнайшвидше замінити новим із аварійного запасу, який створила компанія.

Зазначається, що завдяки узгодженим діям енергетиків та військових масована атака безпілотниками не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми.


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