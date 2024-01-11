Суспільство

Безпілотники атакували кілька регіонів РФ

11 Січня 2024 08:54
читать на русском →
росія

Сьогодні, 11 січня, близько 04.30 за московським часом (3.30 за Києвом), Російську Федерацію вкотре атакували безпілотники.

Міністерство оборони Росії повідомило в Telegram, що російська ППО перехопила три українські безпілотні літальні апарати над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.

При цьому стався вибух БПЛА на околиці міста Калуга над технічною спорудою насосної станції. Про це повідомив у Telegram Губернатор Калузької області Владислав Шапша. «Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень», – зазначив Шапша. – «Займань та постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Січня 2024 12:05

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму €1,2 млрд
11 Січня 2024 11:45

Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича, – ЗМІ
11 Січня 2024 10:09

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію активів РФ на користь України
11 Січня 2024 08:20

Зеленський прибув до Естонії
11 Січня 2024 07:37

Генштаб: РФ наступає по всьому фронту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки