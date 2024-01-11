Безпілотники атакували кілька регіонів РФ

Сьогодні, 11 січня, близько 04.30 за московським часом (3.30 за Києвом), Російську Федерацію вкотре атакували безпілотники.

Міністерство оборони Росії повідомило в Telegram, що російська ППО перехопила три українські безпілотні літальні апарати над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.

При цьому стався вибух БПЛА на околиці міста Калуга над технічною спорудою насосної станції. Про це повідомив у Telegram Губернатор Калузької області Владислав Шапша. «Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень», – зазначив Шапша. – «Займань та постраждалих немає. На місці події працюють оперативні групи».