Кримінал

Безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області, Бєлгород під обстрілом

16 Березня 2024 08:45
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росія, обстріли
Пожежа на Сизранському НПЗ / Скріншот з відео

Безпілотники атакували Сизранський і Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, повідомив губернатор регіону Дмитро Азаров.

“Сьогодні вранці здійснено атаку БПЛА на Сизранський НПЗ і спробу атаки на Новокуйбишевський НПЗ. Унаслідок цього на території Сизранського НПЗ сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів”, – цитує губернатора агентство “Интерфакс”.

За даними Азарова, внаслідок атаки дронів постраждалих немає.

Як повідомляє Baza, атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Площа загоряння склала 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби

У цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа.

Тим часом ранок у Бєлгороді почався з обстрілів, пишуть місцеві ЗМІ. У місті лунає сирена ракетної небезпеки.

Влада регіону закликала людей не виходити з дому, а тих хто вже на вулиці – спуститися в укриття.

Приліт на одній із вулиць Бєлгорода / Фото з відкритих джерел

У місті, після обстрілів, загорілося кілька автомобілів. Один зі снарядів прилетів у двір будинку на вулиці Будьонного.


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