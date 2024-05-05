Безкоштовний концерт Мадонни на пляжі Копакабана подивилися 1,6 мільйона осіб

Понад півтора мільйона людей прийшли в суботу на бразильський пляж Копакабана на безкоштовний концерт Мадонни, щоб побачити закінчення її світового турне “Celebration”.

Як описує CNN, пісок і бульвар на березі океану навколо знаменитого пляжу Ріо-де-Жанейро були заповнені на кілька кварталів натовпом, який міська влада оцінила в 1,6 мільйона осіб.

Багато хто стояв там годинами або навіть днями, щоб зайняти гарне місце, тоді як багатші шанувальники кинули якір на десятках човнів біля пляжу, а глядачі заполонили прибережні апартаменти.

Перед концертом, коли температура повітря перевищила 30 градусів за Цельсієм, пожежники розпилювали воду, щоб охолодити фанатів, які зібралися біля сцени поп-королеви, а питну воду роздавали безкоштовно. Під час пізнього нічного шоу температура була близько 27 градусів за Цельсієм.

65-річна Мадонна виконала хіти “Like a Prayer”, “Vogue” і “Express Yourself”, саме шоу тривало впродовж двох годин з 22:45.

Влада штату та міста Ріо заявила, що витратила на концерт 3,9 мільйона доларів / Фото AFP

“Ріо, ми тут, у найкрасивішому місці у світі, з океаном, горами, Ісусом”, – сказала Мадонна натовпу, маючи на увазі величезну статую Христа-Спасителя на вершині гори.

У шоу взяли участь бразильські поп-артисти Анітта і Пабло Віттар, а також молоді виконавці зі шкіл самби.

Навколо концертного майданчика чергували понад 3000 поліцейських. Влада використовувала стратегію управління натовпом, схожу на ту, що застосовувалася під час знаменитих новорічних свят у місті.

Бразильська влада посилила пильність щодо проблем зі здоров’ям, пов’язаних зі спекою, після того як торік на концерті Тейлор Свіфт від теплового виснаження помер молодий бразильський шанувальник.

Влада штату і міста Ріо заявила, що витратила на концерт 20 мільйонів реалів (3,9 мільйона доларів), а решту суми профінансували приватні спонсори. За оцінками влади, концерт принесе економіці Ріо близько 300 мільйонів реалів.