Без оператора і без зв’язку: українські дрони з ШІ вперше самостійно ліквідували окупантів

Повністю автономні дрони без участі оператора вперше могли ліквідувати людей на полі бою під час війни в Україні. Йдеться про випробування безпілотників зі штучним інтелектом, які самостійно виявляли та уражали цілі після запуску.

Про це повідомляє New Scientist із посиланням на українського розробника безпілотників Олександра Кохановського.

За його словами, випробування відбулося близько двох років тому. У тесті брали участь десять дронів типу Terminator, оснащених системою штучного інтелекту.

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“Ми це спробували. Це був тест. Ми ніколи не впроваджували це ширше”, — сказав Кохановський.

Він пояснив, що квадрокоптери були запрограмовані самостійно долетіти до визначеної ділянки фронту на відстань від трьох до п’яти кілометрів, після чого переходили в режим пошуку та перехоплення цілей.

“Ми просто запускаємо його і знаємо, що все буде мертве — усе, що він знайде в цій конкретній зоні, буде мертве. З дроном взагалі немає зв’язку, ви не можете бачити відео, нічого”, — заявив розробник.

Після завершення місії в район роботи автономних апаратів направили інші дрони під керуванням операторів для оцінки результатів. За словами Кохановського, серед уражених цілей були “кілька солдатів і одна вантажівка”.

Він уточнив, що особисто не був присутній під час випробування. За його словами, тест проводив один із українських підрозділів поблизу Бахмута та Часового Яру під час контрнаступальних дій.