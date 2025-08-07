        Суспільство

        Без дощів та екстремальної спеки: антициклон принесе Україні комфортну погоду

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 22:18
        Сухий фонтан у Харкові / Фото: Дмитро Гайдук
        Сухий фонтан у Харкові / Фото: Дмитро Гайдук

        У п’ятницю, 8 серпня, в Україні очікується помірно тепла погода. Опадів не прогнозують, а температура в районах, де панувала спека, трохи знизиться.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Антициклон зумовить погоду без опадів з мінливою хмарністю. Температура в більшості областей очікується досить комфортною”, — йдеться в прогнозі.

        Протягом доби очікується вітер переважно північно-східного напрямку, на заході — південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря в більшості областей вночі +9…+14 °C, вдень +22…+27 °C. Навіть на півдні та південному сході спека дещо ослабне — нічні показники становитимуть +16…+21 °C, а денні +26…+31 °C.

        Погодна мапа України на 8 серпня / Фото: Укргідрометцентр

