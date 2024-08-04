Політика

Берлін виступив за розміщення на території Німеччини ракет Tomahawk
4 Серпня 2024 13:15
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зброя, німеччина
“Принцип надії не захистить нас від Путіна”. Анналена Бербок написала гостьову статтю для BILD am SONNTAG / Колаж BILD am SONNTAG

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила на захист угоди зі США про розміщення американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, посилаючись на загрозу, яку Росія становить для європейської безпеки.

“Проводити зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від Росії Путіна”, – написала Бербок у статті для німецького тижневика Bild am Sonntag.

“Наразі нас захищає те, що ми інвестуємо у власну безпеку і силу – в ЄС, в НАТО і в Німеччину. І це включає в себе рішення про розміщення американських систем озброєнь великої дальності”, – додала вона.

Бербок підкреслила, що Німеччина потребує механізмів стримування Росії, які також захистять партнерів по НАТО – Польщу, Фінляндію та країни Балтії.

У липні в кулуарах саміту НАТО Сполучені Штати і Німеччина домовилися про розміщення на німецькій території далекобійних систем озброєнь на ротаційній основі з 2026 року.

У рамках угоди вперше з кінця 1990-х років до Німеччини повернуться американські крилаті ракети великої дальності, зокрема SM-6, Tomahawk.

Також планується розмістити в Німеччині гіперзвукові американські ракети, що поки що перебувають на стадії розробки і мають дальність понад 2750 кілометрів. Крилаті ракети Taurus, якими володіє Німеччина, мають дальність близько 500 кілометрів і запускаються з літака. “Томагавки” можуть запускатися із землі або з кораблів і мають дальність до 2500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав це рішення, сказавши, що воно ідеально вписується в стратегію національної безпеки Німеччини. Водночас у російському МЗС висловили невдоволення, заявивши, що ці дії спрямовані на нанесення шкоди безпеці Росії.

Рішення викликало неоднозначну реакцію в Берліні. Кілька партій, включно з лівоцентристськими соціал-демократами канцлера Олафа Шольца, розкритикували план і закликали передати його в Бундестаг для обговорення.


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