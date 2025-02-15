Берінчик зазнав поразки: Кейшон Девіс нокаутував українця у 4-му раунді та забрав титул WBO

У Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбувся титульний бій у легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком (19–0, 9 КО) та американцем Кейшоном Девісом (12–0, 8 КО).

Про це пише Sport.ua.

На кону стояв пояс чемпіона світу за версією WBO, який Берінчик виборов у травні 2024 року в поєдинку проти Емануеля Наваррете. Для українця це був перший захист титулу, але він завершився невдало.

Бій розпочався напружено, але вже у 3-му раунді Берінчик став на коліно після удару суперника, і рефері зарахував нокдаун. До того ж у перерві між раундами у нього пішла кров із носа.

У 4-му раунді Девіс повністю захопив ініціативу й завдав вирішального удару, відправивши українця в нокаут. Таким чином, Берінчик втратив чемпіонський пояс WBO, а Кейшон Девіс став новим володарем титулу.