Суспільство

Берегова охорона виявила рештки загиблих членів екіпажу батискафу ”Титан”

29 Червня 2023 08:08
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катастрофа, сша

Докази, які зібрали, будуть надані слідчим із кількох міжнародних юрисдикцій для з’ясування точної  причини трагедії.

Берегова охорона США 28 червня 2023 року одержала уламки і докази, виявлені на морському дні на місці катастрофи з підводним апаратом “Титан”, а також імовірні останки екіпажу.

Про це йдеться на сайті відомства.

Повідомляють, що після консультацій із міжнародними партнерськими слідчими агентствами Морська рада з розслідування має намір доправити всі докази до Штатів, щоб продовжувати подальший аналіз.

Медичні працівники проведуть формальний аналіз передбачуваних людських решток, які були витягнуті з-під уламків на місці події.

Розслідування катастрофи триває. Його здійснюють слідчі з кількох країн. Морська рада з розслідувань (MBI) продовжує шукати нові докази і опитувати свідків.

“Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у вилученні та збереженні цих життєво важливих доказів на величезних відстанях і глибинах у морі”, — заявив очільник MBI, капітан Джейсон Нойбауе.


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