Берегова охорона виявила рештки загиблих членів екіпажу батискафу ”Титан”

Докази, які зібрали, будуть надані слідчим із кількох міжнародних юрисдикцій для з’ясування точної причини трагедії.

Берегова охорона США 28 червня 2023 року одержала уламки і докази, виявлені на морському дні на місці катастрофи з підводним апаратом “Титан”, а також імовірні останки екіпажу.

Про це йдеться на сайті відомства.

Повідомляють, що після консультацій із міжнародними партнерськими слідчими агентствами Морська рада з розслідування має намір доправити всі докази до Штатів, щоб продовжувати подальший аналіз.

Медичні працівники проведуть формальний аналіз передбачуваних людських решток, які були витягнуті з-під уламків на місці події.

Розслідування катастрофи триває. Його здійснюють слідчі з кількох країн. Морська рада з розслідувань (MBI) продовжує шукати нові докази і опитувати свідків.

“Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у вилученні та збереженні цих життєво важливих доказів на величезних відстанях і глибинах у морі”, — заявив очільник MBI, капітан Джейсон Нойбауе.