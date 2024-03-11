Бербок підтримала пропозицію про обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб надати озброєння Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона обмінятися крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння.

Про це пише Spiegel.

“Це був би варіант (провести обмін ракет з Великою Британією − ред.)”.

За її словами, подібний обмін вже був щодо іншого обладнання, але не уточнила, щодо якого саме.

“Круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому”, – заявила Бербок.