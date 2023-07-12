Політика

Бен Уоллес зробив зауваження Україні: ’’Ми не Amazon’’

12 Липня 2023 17:11
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зеленський, британія, україна, нато, саміт

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес зробив зауваження Україні, що +потрібно бути вдячнішим західним союзникам за надану допомогу, коли його запитали про скарги президента Зеленського, що країні не було видано чіткого графіка чи набору умов для вступу до НАТО.

Про це передає The Guardian.

За словами Воллеса, українці так поспішали отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорили “дякую”.

Міністр пригадав, що коли приїхав до Києва торік, йому видали список зброї, яка була потрібна ЗСУ.

“Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це торік, коли проїхав 11 годин, щоб одержати список”, – сказав Воллес.

На його думку, зайва наполегливість України з вимогами може призвести до зворотного ефекту серед країн-союзниць.

“Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів зброї. Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці. Хочемо ми цього чи ні, але люди прагнуть бачити дещицю вдячності”, – сказав глава Міноборони Британії.

Воллес додав, що розуміє, що Зеленський звертався до своєї громадськості, і що, незважаючи на його скаргу у вівторок, остаточна угода на саміті НАТО була хорошою для України.


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