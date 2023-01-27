Бельгія виділить Україні військову допомогу на 92 млн євро

Уряд Бельгії вирішив виділити Україні військову допомогу на загальну суму 92 млн євро, повідомив на прес-конференції прем’єр-міністр королівства Олександр Де Кроо.

Це найбільший пакет допомоги від Бельгії з 24 лютого 2022 року, він удвічі більший, ніж Міноборони Бельгії передавало збройним силам України досі, оголосила голова військового відомства Людивін Дедондер.

Україна отримає засоби ППО, протитанкове озброєння, гранатомети та боєприпаси, бронетехніку, але не танки, уточнила вона.

Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли, що в перелік озброєнь, що поставляються, зокрема, увійдуть американські ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-120 AMRAAM, ручні протитанкові гранатомети M72 і протитанкові боєприпаси, а також штурмові гвинтівки Scar.