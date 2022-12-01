Спорт

Бельгія сенсаційно вибула з ЧС-2022

1 Грудня 2022 19:21
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мундіаль

Футболісти збірних Хорватії та Бельгії завершили внічию матч третього туру чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Результат зустрічі в Аль-Райяні – 0:0.

В іншому матчі групи F у Досі збірна Марокко з рахунком 2:1 завдала поразки Канаді. На 4-й хвилині Хакім Зієш вивів марокканців уперед, на 23-й Юссеф Ен-Несірі зміцнив перевагу в рахунку. На 40-й хвилині відбувся автогол марокканця Наїфа Агера.

В результаті група делегувала до 1/8 фіналу команди Марокко (набрала 7 очок) та Хорватії (5). Бронзовий призер ЧС-2018 Бельгія сенсаційно вибула з турніру, посівши третє місце в групі (4). Четвертий рядок зайняла Канада (0).


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