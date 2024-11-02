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Бельгія і Україна домовились про спільне виробництво ракет
2 Листопада 2024 13:29
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зброя, ппо
Герман Сметанін / Фото Мінстратегпром

THALES Belgium та українське підприємство ОПК підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва озброєння. Ідеться про організацію спільного виробництва засобів для протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

“Підписаний меморандум передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. В подальшому очікуємо розширення співпраці до передачі технологій та обладнання для виробництва складових елементів цих засобів ураження. Дякую THALES за співпрацю з українським ОПК та за вашу допомогу у боротьбі проти збройної агресії рф”, — сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Зазначене спільне виробництво дозволить в найкоротші терміни посилити захист об’єктів критичної інфраструктури України, повідомили в Кабміні.


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