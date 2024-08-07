Беленюк і Насібов вийшли до півфіналу Олімпіади-2024

Українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк вийшли до півфіналу Олімпіади-2024.

В 1/4 фіналу Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг 33-річного казахстанця Нурсултана Турсинова – 7:3.

У півфіналі, що запланований на 19:45, суперником Жана буде 22-річний представник Ірану Аліреза Мохмадіпіані.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який також став півфіналістом Парижа-2024, але у ваговій категорії до 67 кілограмів.

У півфіналі Насібов зустрінеться з азербайджанцем Хасратом Джафаровим.