Спорт

Беленюк і Насібов вийшли до півфіналу Олімпіади-2024
7 Серпня 2024 15:20
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олімпіада
Жан Беленюк (у синьому трико) / Фото: Reuters

Українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк  вийшли до півфіналу Олімпіади-2024.

В 1/4 фіналу Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг 33-річного казахстанця Нурсултана Турсинова – 7:3.

У півфіналі, що запланований на 19:45, суперником Жана буде 22-річний представник Ірану Аліреза Мохмадіпіані.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який також став півфіналістом Парижа-2024, але у ваговій категорії до 67 кілограмів.

У півфіналі Насібов зустрінеться з азербайджанцем Хасратом Джафаровим.


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Беленюк і Насібов вийшли до півфіналу Олімпіади-2024
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