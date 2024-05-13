Суспільство

БЕБ викрили на Львівщині нелегальний обіг криптовалюти

13 Травня 2024 13:24
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беб, Львів
Фото: БЕБ

Спільно з кіберфахівцями СБУ детективи Бюро економічної безпеки викрили у Львівській області фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.

Про це повідомили на сайті БЕБ.

Правоохоронці також встановили групу осіб, яка організувала незаконну діяльність низки обмінних пунктів. 

“Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою “особа-особі”, – йдеться у повідомленні.

За даними БЕБ, замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

“Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення  в бухгалтерському й податковому обліках”, – зазначили у відомстві.

Детективи провели 11 обшуків, в ході яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. 

“Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж. Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу”, – додали в Бюро економічної безпеки.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 220-2, та ч. 2 ст. 212ККУ. 


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БЕБ викрили на Львівщині нелегальний обіг криптовалюти
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